Игроки «Вильярреала» и россиянин Карасёв не встали на колено в подержку BLM

В матче за Суперкубок УЕФА-2021 «Челси» играет против «Вильярреала». Перед началом этого противостояния, футболисты лондонского клуба встали на одно колено в поддержку всемирной акции - Black Lives Matter. Однако игроки испанской команды, a также главный арбитр - россиянин Сергей Карасёв не стали этого делать.

В конце основного времени встречи соперники играют вничью (1:1). Хаким Зиеш забил мяч на 27-й минуте поединка после передачи Кая Хаверца, а Херард Морено отыгрался на 73-й минуте.

«Челси» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Манчестер Сити» со счётом 1:0. «Вильярреал», в свою очередь, победил в Лиге Европы, где в финале переиграл «Манчестер Юнайтед» по пенальти.

Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть здесь.