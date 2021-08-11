«Челси» и «Вильярреал» назвали составы

В среду состоится матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов, «Челси» и лучшей командой Лиги Европы, «Вильярреалом». Начало в 22:00.
Соперники определились со стартовыми составами на поединок.
«Челси»: Эдуар Менди, Курт Зума, Натаниэл Чалоба, Антонио Рюдигер, Н'Голо Канте, Матео Ковачич, Маркос Алонсо, Каллум Хадсон-Одои, Кай Хаверц, Хаким Зиеш, Тимо Вернер.
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Мануэль Тригерос, Этьен Капу, Альберто Морено, Йереми Пиньо, Херард Морено, Булайе Диа.
Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.