Зиеш получил травму в матче с «Вильярреалом»

В матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» лондонцы выигрывают в конце первого тайма благодаря голу Хакима Зиеша на 27-й минуте. Автор пока единственного гола не смог продолжить игру в самом конце первого тайма. Игрок сборной Марокко в борьбе за мяч неудачно упал и повредил плечо. Главному тренеру «синих» Томасу Тухелю пришлось срочно проводить замену, и вместо Зиеша продолжает игру Кристиан Пулишич.

В прошлом сезоне Зиеш провел 39 матчей в составе лондонской команды, в которых забил шесть мячей. Трансферная стоимость марокканца оценивается в 38 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.