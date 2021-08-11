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Зиеш получил травму в матче с «Вильярреалом»

11 Августа 2021 • 22:48 Комментировать
Челси
1:1
Вильярреал
1.72 3.70 5.75
доп. время 1-й тайм
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В матче за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» лондонцы выигрывают в конце первого тайма благодаря голу Хакима Зиеша на 27-й минуте. Автор пока единственного гола не смог продолжить игру в самом конце первого тайма. Игрок сборной Марокко в борьбе за мяч неудачно упал и повредил плечо. Главному тренеру «синих» Томасу Тухелю пришлось срочно проводить замену, и вместо Зиеша продолжает игру Кристиан Пулишич.

В прошлом сезоне Зиеш провел 39 матчей в составе лондонской команды, в которых забил шесть мячей. Трансферная стоимость марокканца оценивается в 38 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.

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Челси Хаким Зиеш
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