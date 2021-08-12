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Ход Кепой и судейство Карасёва: «Челси» в серии пенальти выиграл Суперкубок УЕФА

12 Августа 2021 • 00:50 Комментировать (2)
Челси
1:1
Вильярреал
окончен после пенальти
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В матче за Суперкубок Европы сошлись лондонский «Челси» и «Вильярреал».                   

Протокол игры  
Челси

1:1

(пен. 6:5)

 Вильярреал
(1:0) Зиеш Хаким 27'    
    73' Морено Херард (1:1)
(5:4) Жоржиньо II 121'    
(2:2) Аспиликуэта Сесар 121'    
(3:2) Алонсо Маркос 121'    
    121' Гомес Мойсес (4:4)
    121' Морено Херард (1:2)
    121' Эступиньян Первис (3:3)
(4:3) Маунт Мэйсон 121'    
(7:6) Рюдигер Антонио 122'    
(6:5) Пулишич Кристиан 122'    
    122' Раба Даниэль (5:5)
    122' Фойт Хуан (6:6)
Менди Эдуар   119' (Аррисабалага Кепа (   119'   121') Чалоба Трево Зума Курт   66' (Кристенсен Андреас (   66') Рюдигер Антонио   45' Хадсон-Одои Каллум   82' (Аспиликуэта Сесар (   82') Канте Н'Голо   65' (Маунт Мэйсон (   65') Ковачич Матео Алонсо Маркос Зиеш Хаким   43' (Пулишич Кристиан (   43') Хаверц Кай Вернер Тимо   65' (Жоржиньо II (   65')
Запасные: Чилуэлл Бен Эмерсон Палмиери Лофтус-Чик Рубен Силва Тьяго Абрахам Тэмми Джеймс Рис II
Асенхо Серхио Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   58' (Эступиньян Первис (   58') Пино Йереми   61'   91' (Манди Аисса (   91') Тригерос Мануэль   70' (Гомес Мойсес (   70') Капу Этьен   70' (Марио Гаспар (   70') Морено Альберто   85' (Ману Морланес (   85') Морено Херард Диа Булайе   86' (Раба Даниэль (   86'   119')
Запасные: Пенья Рубен Куэнка Хорхе Иборра Висенте Рульи Херонимо Ниньо Фер Алькасер Пако
11 августа. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).

 

Первый трофей европейского сезона, первый официальный матч для «Челси» и «Вильярреала». И очередное статусное назначение для Сергея Карасёва. Российский арбитр ударно отработал Евро-2020, но в решающих стадиях турнира матчей не получил. Видимо, в качестве извинений УЕФА позволил ему быть «главным» на матче за Суперкубок. Именно под чутким судейством Сергея Карасёва «Челси» и «Вильярреал» провели матч в Белфасте.

До стартового свистка совсем непонятно было, что ожидать от команд. Матчи за Суперкубок стали слишком выставочными, фаворита определить сложно. Но «Челси» быстро показал, что приехал за трофеем. Команда Томасу Тухеля забрала мяч и сразу же нарисовала преимущество. Первый момент создали после подачи углового: Вернер фехтовальным тычком пробил под перекладину после подачи Зиеша от угла поля, а Серхио Асенхо выудил мяч у верхней планки.

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К слову, состав «Челси» был приближен к боевому. Тут и Канте, который мгновением позже обокрал Педрасу и опасно пробил по воротам, и Хаверц придумавший голевую атаку. Только показалось, что к середине тайма «Челси» чуть ослабил хватку, как «синие» забили. Маркос Алонсо по краю запустил Хаверца, а Кай высмотрел подключение Зиеша. Вернер пробежал мимо мяча, Хаким без помех пробил мимо Асенхо – 1:0. «Вильярреал» смотрелся безнадёжно, но чуть воспрял после гола.

Пошёл хотя обмен моментами, который должен был сыграть на руку команды Эмери. Очередной прострел с фланга Маркос Алонсо преобразовал в точный, но слабый удар. Серхио Асенхо, проведший потрясающий тайм, забрал мяч в углу. А вот у «Вильярреала» получилась такая атака, что только чудо спасло лондонцев. Пино ушёл в лицевую линию и мягким плассером перевёл мяч на угол вратарской, оттуда наотмашь пробил с лёту Альберто Морено, едва не сломав перекладину. Лондонцам повезло, а затем прозвучал свисток на перерыв.

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Звон каркаса ворот «Челси» продолжился и после перерыва. Менди ужасным розыгрышем свободного удара помог «подводной лодке» создать момент. Диа подхватил мяч, моментально нашёл Херард Морено, а главный форвард «Вильярреала» с линии штрафной площади пробил в штангу. «Челси» вообще расслабился. Испанцы же атаковали всё настойчивее, на 73-й минуте закономерно сравняв счёт. Зума выбил мяч в Гаспара и отскоком лучше всех воспользовался Морено. Херард обыграл с Диа и неотразимо пробил метров с десяти – 1:1. В оставшиеся минуты основного времени рисковать никто не стал, игра плавно перетекла в овертайм.

Продолжилась игра на собственные ворота и в дополнительное время, но в первые 15 минут один момент всё-таки случился. Да ещё какой момент. Пулишич и Хаверц разыграли простенькую «стеночку» в штрафной площади «Вильярреала», американец мог вбегать с мячом в ворота, но с линии вратарской пробил мимо, а сам в итоге очутился в сетке. Во втором дополнительном тайме отличный момент был у Маунта. Пау Торрес завозился, мяч подарил, а Мейсон расстреливал Асенхо с 12 метров, но пробить не сумел.

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Перед серией пенальти Тухель сделал ход Кепой, выпустив испанца вместо Менди. Но первый сейв совершил Серхио Асенхо, отразивший первый же удар серии в исполнении Кая Хаверца. Кепа ответил спасение на втором ударе, огорчив Манди. Более в серии из пяти ударов никто не ошибся и пошла борьба до решающего промаха, совершил который Рауль Альбиоль. Точнее, решающий сейв сделал Кепа. Ход Тухеля сработал, «Челси» в серии послематчевых пенальти выиграл Суперкубок УЕФА!

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Челси Вильярреал
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Oleg-Chelsea
12 Августа 2021 в 01:08
Карасев молодец, отлично отсудил!!! Челси тоже молодец, но с осадочком... такой клуб должен все же в основное или уж в дополнительное время выигрывать, НО победителей не судят. Друзья, еще с одним трофеем, судьба вернула нам должок за 2019 год!!!! УРА!!!
CELTIC FROST
12 Августа 2021 в 01:07
Ай да Кепа, ай да молодец!) Конгратулейшенс, АПЛ начинает с победы, хотя бы и в, по сути, выставочном матче. // жаль, что сборная Англии не смогла выиграть свою главную одиннадцатиметровую серию. Всех- с началом нового сезона в лучшей лиге мира и хорошего футбола.
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