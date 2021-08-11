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В матче за Суперкубок УЕФА Тухель получил жёлтую карточку

11 Августа 2021 • 23:17 Комментировать
Челси
1:1
Вильярреал
окончен после пенальти
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В матче за Суперкубок УЕФА-2021 «Челси» играет против «Вильярреала». По окончанию первого тайма главный арбитр встречи россиянин Сергей Карасёв показал желтую карточку за неспортивное поведение наставнику лондонского клуба Томасу Тухелю.

После первой половины встречи «синие» минимально побеждают «жёлтую субмарину» со счётом 1:0. Хаким Зиеш забил мяч на 27-й минуте поединка после передачи Кая Хаверца.

После этого, на 43-й минуте тот же марокканец получил повреждение и покинул поле. Вместо него вышел Кристиан Пулишич.

Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Суперкубок Уефа Томас Тухель
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