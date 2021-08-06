Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 197 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

​Карасёв будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

06 Августа 2021 • 18:59 Комментировать
Челси
...
Вильярреал
1.85 3.50 4.50
11.08 22:00
1000 рублей бесплатная ставка

Качественная работа на чемпионате Европы позволила российскому арбитру Сергею Карасёву получить назначение на действительно большой матч. Пресс-служба УЕФА объявила о том, что Карасёв 11 августа отработает в Белфасте на игре за Суперкубок УЕФА.

Ассистентами Сергея Карасёва на боковых линиях будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Главным ВАР будет Марко Фритц из Германии.

В матче за Суперкубок УЕФА лицом к лицу сойдутся «Челси» и «Вильярреал». Эти команды по итогам прошлого сезона завоевали трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Сергей Карасёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
15:08 · Португалия. Примейра-лига
Сеферович пропустит ответный матч против «Спартака» в Лиге чемпионов
05 Августа
20:36 · Лига чемпионов
Романцев: «Соболев оставался практически без мяча» 1
15:44 · Лига чемпионов
​ЦСКА посмеялся над поражением «Спартака» от «Бенфики» 6
15:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартаку» нужно настроиться на ответный матч с «Бенфикой»
12:59 · Лига чемпионов
Тарханов: «Бенфика» на голову была выше «Спартака» во всех компонентах»
12:53 · Лига чемпионов
Уткин: «Спартаку» самое место в Лиге Европы» 1
12:16 · Лига чемпионов
Кавазашвили: «У «Спартака» нет шансов в Лиге чемпионов»
10:51 · Лига чемпионов
Бубнов назвал причину поражения «Спартака» от «Бенфики»
09:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис - о Салиховой: «Женщинам запрещено разговаривать о футболе» 5
09:25 · Лига чемпионов
Мацуев: «Перспектива «Спартака» в Лиге чемпионов туманна, будем довольствоваться Лигой Европы» 1
08:38 · Лига чемпионов
Бакаев: «Надеюсь, шансы пройти «Бенфику» ещё есть» 5
08:25 · Лига чемпионов
Радимов: «После матча «Спартак» - «Бенфика» интересно только мнение Салиховой» 4
00:58 · Лига чемпионов
Промес прокомментировал поражение «Спартака» в Лиге чемпионов
00:47 · Лига чемпионов
Дочь Федуна написала рекомендации по игре тренеру и футболистам «Спартака» 13 фото
00:37 · Лига чемпионов
Жезуш: «Могли забить больше» 1
Все новости
Рекомендуем
 