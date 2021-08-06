​Карасёв будет работать на матче за Суперкубок УЕФА

Качественная работа на чемпионате Европы позволила российскому арбитру Сергею Карасёву получить назначение на действительно большой матч. Пресс-служба УЕФА объявила о том, что Карасёв 11 августа отработает в Белфасте на игре за Суперкубок УЕФА.

Ассистентами Сергея Карасёва на боковых линиях будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Главным ВАР будет Марко Фритц из Германии.

В матче за Суперкубок УЕФА лицом к лицу сойдутся «Челси» и «Вильярреал». Эти команды по итогам прошлого сезона завоевали трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.