«Барселона» установила уникальный рекорд в Лиге чемпионов

В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на выезде встречалась с венгерским «Ференцварошем». Подопечные Рональда Кумана отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

В середине первого тайма вингер «сине-гранатовых» Усман Дембеле реализовал пенальти, что позволило его команде установить уникальный рекорд турнира. «Барселона» стала первым клубом, который пробил пенальти в пяти турах Лиги чемпионов подряд.

После пяти туров каталонцы набрали 15 баллов и занимают первое место в группе G. В последнем матче «Барселона» на «Камп Ноу» примет туринский «Ювентус».