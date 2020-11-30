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​Мешков и Иванов получили судейские назначения на матч «Барселоны»

30 Ноября 2020, 19:43,

Динамо Москва

Два российских арбитра получили назначение на игру Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Барселоной». Как сообщается на официальном сайте РФС, Виталий Мешков назначен в качестве ВАР, а Сергей Иванов – АВАР.

«Ференцварош» и «Барселона» выяснят отношения в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, второго декабря. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

Отметим, что «Барселона» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов и ведёт борьбу с «Ювентусом» за первое место. «Ференцварош», в свою очередь, сражается за билет в Лигу Европы с киевским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Сергей Иванов, Виталий Мешков
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