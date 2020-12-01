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Месси снова пропустит матч Лиги чемпионов. Куман объяснил своё решение

01 Декабря 2020, 21:29,

Depositphotos

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил отсутствие форварда Лионеля Месси в заявке на второй кряду матч Лиги чемпионов. Несмотря на отсутствие проблем со здоровьем аргентинец не играл против киевского «Динамо», а также не летит на встречу с «Ференцварошем».

- Мы уже квалифицировались. Это одна из причин, почему я дам шанс другим футболистам. Матч чемпионата Испании в субботу нужно обязательно выигрывать. Пришло время предоставить отдых Месси. Дальше уже не будет такой возможности. Нам бы хотелось, чтобы он играл вечно, но я с ним поговорил и попросил об этом. Но окончательное решение было за тренером, - приводит слова Кумана Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман
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Комментарии (12)
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2
Underdog
01 Декабря 2020, 21:49

А чего Куман о себе в третьем лице говорит?

3
ARTUR
01 Декабря 2020, 21:55

)))) ты думаешь это он так о себе говорит ???

0
HG2017
01 Декабря 2020, 22:54

"Тренер" решил не лететь в трансильванию нынче ))

0
ARTUR
01 Декабря 2020, 23:20

я не про скобки в сторону КУМАНА , Куман по - любому мужик !!

0
ARTUR
01 Декабря 2020, 23:18

в этом плане согласен

0
Underdog
01 Декабря 2020, 22:25

Ха))) действительно))) какой с него тренер)))

1
779
01 Декабря 2020, 21:46

Хорошо, если это решение об отдыхе обоюдное и разумно принятое.

1
ARTUR
01 Декабря 2020, 22:02

я понимаю что все болельщики Барсы , хотят видеть Месси на поле , я все это понимаю , я даже согласен был бы что бы такие игроки были вечны , Марадона и Месси , Гаринча ... просто прими что его не будет ... как игрока

0
779
01 Декабря 2020, 22:19

Да, это очень неприятное знание, что очень скоро футбол надолго потеряет едва ли не половину своей чудесности.
Но я за перезагрузку Месси. Лучше видеть ещё год его полноценного и способного на свою фантастику, чем два года смотреть на мытарства и вымученность.

0
Underdog
01 Декабря 2020, 22:28

Это пройдет бесследно. Сколько уже игроков ушло за мою карьеру болельщика ... А казалось,что без них футбол будет не тот. Ничего, появились другие

0
779
01 Декабря 2020, 22:43

В случае с Месси - навряд ли.
Мы живём в такое время, когда есть возможность видеть его в каждом матче почти живьём. Такого не было с Марадоной и тем более с Пеле. И ощущение, что никого даже рядом не стоит уже десятилетие - оно несомненное. Так и не будет стоять ещё пару десятилетий, к примеру. Разовые примеры волшебства от отдельных талантов это не совсем то, когда включаешь трансляцию и знаешь, что хотя бы пару раз минимум восторг за полтора часа ты испытаешь.

1
ARTUR
01 Декабря 2020, 21:39

Ожидаемо , и очень хорошо , для всех , Месси нужно поберечь , он показал в прошлом матче , что он до сих пор БАРСА , а молодых и голодных это классно , и уже сезона два нужно было играть без Месси . хотя бы не грандами

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