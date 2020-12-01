Месси снова пропустит матч Лиги чемпионов. Куман объяснил своё решение

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман объяснил отсутствие форварда Лионеля Месси в заявке на второй кряду матч Лиги чемпионов. Несмотря на отсутствие проблем со здоровьем аргентинец не играл против киевского «Динамо», а также не летит на встречу с «Ференцварошем».

- Мы уже квалифицировались. Это одна из причин, почему я дам шанс другим футболистам. Матч чемпионата Испании в субботу нужно обязательно выигрывать. Пришло время предоставить отдых Месси. Дальше уже не будет такой возможности. Нам бы хотелось, чтобы он играл вечно, но я с ним поговорил и попросил об этом. Но окончательное решение было за тренером, - приводит слова Кумана Marca.