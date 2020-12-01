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Ребров: «Кто бы не играл у «Барселоны», они остаются конкурентоспособной командой»

01 Декабря 2020, 17:23,

Шахтёр

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» приехала в Киев практически вторым составом, но они всё равно были очень сильны. Кто бы у них не играл, они остаются конкурентоспособной командой.

Я очень рад, что в нашем составе есть три или четыре венгерских футболиста, я выбираю их не только из-за паспорта, но и по причине того, что они хорошо играют, вы можете увидеть это и в сборной. «Ференцварош» и вся Венгрия могут этим гордиться», - цитирует Реброва пресс-служба УЕФА.

«Ференцварош» после четырех туров занимает последнее место в турнирной таблице группы G, имея в своём активе одно очко. Венгерский клуб уступает киевскому «Динамо» лишь по дополнительным показателям.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Сергей Ребров, Ференцварош
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