​Матч Лиги чемпионов впервые будет судить женщина

Француженка Стефани Фраппар была назначена главным арбитром на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо». Ранее женины никогда не работали в этом турнире.

В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА, в котором за трофей сражались «Ливерпуль» и «Челси». В октябре текущего года француженка стала первой женщиной, судившей матч Лиги Европы между «Лестером» и «Зарёй».

«Ювентус» и киевское «Динамо» сыграют в ближайшую среду, второго декабря. Стартовый свисток в Турине прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.