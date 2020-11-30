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​Матч Лиги чемпионов впервые будет судить женщина

30 Ноября 2020, 19:53,

fratria.ru

Француженка Стефани Фраппар была назначена главным арбитром на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо». Ранее женины никогда не работали в этом турнире.

В 2019 году Фраппар работала на матче за Суперкубок УЕФА, в котором за трофей сражались «Ливерпуль» и «Челси». В октябре текущего года француженка стала первой женщиной, судившей матч Лиги Европы между «Лестером» и «Зарёй».

«Ювентус» и киевское «Динамо» сыграют в ближайшую среду, второго декабря. Стартовый свисток в Турине прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Динамо Киев, Стефани Фраппар
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
30 Ноября 2020, 19:59

ну теперь и ВАР не нужен, будет честное и справедливое судейство

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