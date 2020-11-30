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Роналду, Кьеллини и Бонуччи сыграют с «Динамо»

30 Ноября 2020, 14:36,

Depositphotos

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду должен выйти с первых минут на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. В последней игре чемпионата Италии звёздный португалец не участвовал, получив от Андреа Пирло время на отдых.

В стартовый состав должен быть включён и Леонардо Бонуччи, который восстановился и в гостях у «Беневенто» просидел в запасе.

Вернуться на поле может и Джорджо Кьеллини. По данным источника, опытный защитник восстановился после мышечной травмы.

«Ювентус» примет «Динамо» в среду, второго декабря.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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