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Разгром без последствий: Киевское «Динамо» не справилось с «Ювентусом», но сохранило весомые шансы на Лигу Европы

03 Декабря 2020, 00:52,

Global Look Press

Киевское «Динамо» гостило в пятом туре Лиги чемпионов в Турине у Криштиану Роналду и компании.

Протокол игры  
Ювентус 3:0 Динамо Киев
(1:0) Кьеза Федерико 21'    
(2:0) Роналду Криштиану 57'    
(3:0) Мората Альваро 66'    
Щесны Войцех Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо   62' (Данило Луис (   62') Демирал Мерих   69' (Radu Dragusin (   69') Кьеза Федерико   76' (Мело Артур (   76') Бентанкур Родриго   10'   76' (Кулушевски Деян (   76') Маккенни Уэстон Алекс Сандро Ремзи Аарон   62' (Бернардески Федерико (   62') Мората Альваро Роналду Криштиану
Запасные: Дибала Пауло Портанова Маноло Фработта Джанлука Пинсольо Карло Рабио Адриен Куадрадо Хуан
Бущан Георгий Кедзёра Томаш Забарный Илья   27' Попов Денис II Миколенко Виталий   84' (Караваев Александр (   84') Шепелев Владимир   74' (Гармаш Денис (   74') Сидорчук Сергей Шапаренко Николай   81' Цыганков Виктор   90' (Леднёв Богдан (   90') Вербич Беньямин   73' (Де Пена Карлос (   73') Родригес Жерсон   73' (Супряга Владислав (   73')
Запасные: Андриевский Александр Шабанов Артём Балута Тудор Бойко Денис Клейтон да Силвейра Нещерет Руслан Сирота Александр
02 декабря. Стадион "Альянц Стэдиум".

«Барселона» и «Ювентус» оперативно решили свой проход в плей-офф Лиги чемпионов, а киевское «Динамо» и «Ференцварош» остались бороться за утешительную путёвку в Лигу Европы. В последнем туре они встретятся между собой, и окончательно спор за третье место разрешится именно там, но это же не было поводом для «Динамо» плохо сыграть против «Ювентуса» в Турине. Тем более что донецкий «Шахтёр» накануне оставил на голодном очковом пайке мадридский «Реал», и киевляне тоже хотели снискать европейские лавры.

Матч начался так, как и планировали, наверное, обе команды. «Ювентус» не уставал проводить позиционные атаки, а «Динамо» занималось оборонительным ремеслом. Первый шанс открыть счёт возник у Кьезы – он пробивал низом чуть с правой стороны, и мяч, срикошетивший от защитника гостей, ушёл на угловой. Спустя несколько минут Маккенни после подачи корнера слева перевисел Попова и пробил головой в правый угол – Бущан успел сложиться и смахнуть мяч в сторону.

Вскоре Бентанкур доставил мяч в штрафную с правофлангового углового, и мяч опасно пометался по штрафной киевлян, но без фатальных последствий. На самом деле ситуация там получилась курьёзной, поскольку Бущан отбил сферу в Роналду, который был к этому не готов и не смог укротить снаряд. Давление туринцев не было прямо-таки сумасшедшим, однако «бело-синие» всё равно пропустили на 21-й минуте, когда навес слева от Алекса Сандро замкнул головой в правый угол Кьеза (1:0).

В районе получаса игры Алекс Сандро едва не записал на свой счёт второй голевой пас, но Роналду, получивший от него короткую передачу, жахнул мячом не в створ, а в перекладину. В целом «Ювентус», выйдя вперёд в счёте, сбавил нагрузку на чужие ворота, а ближе к перерыву и вовсе перешёл на оборонительный режим. Могли «бьянконери» за это и поплатиться на 42-й минуте, однако Цыганков после скидки Вербича неудачно ударил в Щесны. Чуть позже польский вратарь взял кручёный дальний выстрел Жерсона Родригеса, а несколькими минутами ранее гости не получили в свою пользу пенальти за придержку Вербича в чужой штрафной со стороны Боннуччи. Кстати, этот матч судила француженка Стефани Фраппар – впервые главным арбитром на матче Лиги чемпионов выступила женщина.

В начале второго тайма «Динамо» смотрелось перспективно. Цыганков направлял мяч в дальний угол по опускающейся траектории, и Щесны парировал его на неудобной маленькой высоте. В общем, надо было забивать киевлянам, пока были у них какие-то шансы и счёт держался минимальным. Потому что потом «Ювентус» реализовал свой статус вторым и третьим голами. На 57-й минуте прострел Кьезы справа и отскок от Мораты привели мяч к Роналду, не промахнувшемуся с близкого расстояния. Было подозрение на офсайд у Мораты, но Фраппар засчитала взятие ворот, поговорив с видеоассистентами. Через несколько минут Кьеза в центральной зоне поделился мячом с Моратой, который метров с десяти установил на табло крупный счёт.

Игра киевлян поникла, и насчёт исхода матча сомнений не возникало. Опять же, не смогли гости в нужный момент додавить соперника и перевернуть ход встречи. Но всё равно поражение в Турине с разницей в три мяча никак не сказалось на шансах «Динамо» пройти в плей-офф Лиги Европы. «Ференцварош» ведь тоже проиграл свой матч – «Барселоне». Чтобы оказаться в лигоевропейской весне, киевлянам нужно сыграть (и нужно было бы сыграть при любом результате матча с «Ювентусом») в шестом туре против «Ференцвароша» дома так, чтобы не дать сопернику преимущество по личным встречам с учётом ничьей в Венгрии 2:2.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ювентус, Динамо Киев, Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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0
Антидыня
03 Декабря 2020, 01:01

Ой, круто. Так держать с Ференцварошем))

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