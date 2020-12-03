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Роналду забил 750 голов в карьере

03 Декабря 2020, 08:19,

Depositphotos

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», забил 750-й гол в своей карьере. Это произошло в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (3:0).

«750 мячей, 750 моментов радости, 750 улыбок на лицах фанатов. Благодарю всех, кто помог мне достичь этой отметки. Спасибо всем соперникам, которые заставляли меня усердно трудиться изо дня в день», - приводит слова 35-летнего футболиста в «Твиттере».

Большую часть своих голов Криштиану забил в составе мадридского «Реала» - 450. За «Манчестер Юнайтед» португалец забил 118 мячей. В составе сборной Португалии он отметился 102 голами, а 75 забил за «Ювентус». Еще пять мячей Роналду оформил в футболке «Спортинга».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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