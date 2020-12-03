Роналду обогнал Месси по голам в домашних матчах Лиги чемпионов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» уверенно победил киевское «Динамо» со счетом 3:0. Один из мячей в составе «старой синьоры» забил португалец Криштиану Роналду.

Таким образом, 35-летний бомбардир отличился 71-м голом в домашних матчах Лиги чемпионов и обогнал аргентинца Лионеля Месси по этому показателю. На счету 33-летнего форварда каталонской «Барселоны» 70 мячей.

Напомним, что «Ювентус» и «Барселона» досрочно гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В заключительном туре команды проведут очный матч на «Камп Ноу».