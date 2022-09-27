Монтелла: «Балотелли перебрался в «Сьон», чтобы быть поближе к Италии»

Тренер «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла прокомментировал решение нападающего Марио Балотелли покинуть команду и присоединиться к швейцарскому «Сьону».

«Марио сделал большой вклад в прошлом году. Мы помогли ему вернуться в форму и получить ещё один вызов в национальную команду. Летом он захотел быть ближе к дому. Предложение «Сьона» было удовлетворительным для всех сторон, поэтому мы попрощались. Я желаю Марио всего наилучшего», – сказал Монтелла в интервью La Gazzetta dello Sport.

В составе «Сьона» Балотелли пока не отметился ни одним результативным действием в двух матчах чемпионата Швейцарии.