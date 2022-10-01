«Адана Демирспор» не пропустил от «Галатасарая», Дзюбе снова не дают играть

Завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Турции, в котором играли «Адана Демирспор» и «Галатасарай». Гости были гораздо активнее и постоянно били по воротам, к тому же этому способствовало удаление у соперника Бенжамена Стамбули на 64-й минуте. В любом случае игра завершилась нулевой ничьей, и соперники лидируют наряду с командой «Истанбул Башакшехир».
Что касается форварда Артёма Дзюбы, он уже в третьем матче кряду остается на скамейке запасных.
Протокол игры
Озбир Эртач•Свенссон Юнас•Акайдин Самет•Гюлер Семих•Кевин Родригес•Н'Диайе Папа•Стамбули Бенжамен 43'• 64'Сари Юсуф69' (Инлер Гёкхан (69') •Акбаба Эмре60' (Ассомбалонга Бритт (60') •Оньекуру Генри69' (Акинтола Дэвид (69') •Беланда Юнес82' (Гульбрандсен Фредрик (82')
Муслера Фернандо•Боэ Саша• 50'Нельссон Виктор•Бардакчи Абдулкерим•Дюбуа Лео•Торрейра Лукас• 84'Мидтше Фредрик80' (Сеферович Харис (80') •Акгюн Юнус•Мертенс Дрис80' (Оливейра Сержиу (80') •Актюркоглу Мухаммед•Гомис Бафетимби57' (Мата Хуан (57')
01 октября. Стадион "Yeni Adana Stadyumu".
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