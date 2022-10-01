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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Адана Демирспор» не пропустил от «Галатасарая», Дзюбе снова не дают играть

01 Октября 2022 • 22:03 Комментировать
Адана Демирспор
0:0
Галатасарай
окончен

Завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Турции, в котором играли «Адана Демирспор» и «Галатасарай». Гости были гораздо активнее и постоянно били по воротам, к тому же этому способствовало удаление у соперника Бенжамена Стамбули на 64-й минуте. В любом случае игра завершилась нулевой ничьей, и соперники лидируют наряду с командой «Истанбул Башакшехир».

Что касается форварда Артёма Дзюбы, он уже в третьем матче кряду остается на скамейке запасных.

Протокол игры  
Адана Демирспор0:0Галатасарай
Озбир ЭртачСвенссон ЮнасАкайдин СаметГюлер СемихКевин РодригесН'Диайе ПапаСтамбули Бенжамен  43'  64'Сари Юсуф 69' (Инлер Гёкхан ( 69') Акбаба Эмре 60' (Ассомбалонга Бритт ( 60') Оньекуру Генри 69' (Акинтола Дэвид ( 69') Беланда Юнес 82' (Гульбрандсен Фредрик ( 82')
Запасные: Манев ЙованЧокчалыш ИсмаилДзюба АртёмДурсун АбдуррахимКаракуш ВедатБьярнасон Биркир
Муслера ФернандоБоэ Саша  50'Нельссон ВикторБардакчи АбдулкеримДюбуа ЛеоТоррейра Лукас  84'Мидтше Фредрик 80' (Сеферович Харис ( 80') Акгюн ЮнусМертенс Дрис 80' (Оливейра Сержиу ( 80') Актюркоглу МухаммедГомис Бафетимби 57' (Мата Хуан ( 57')
Запасные: Байрам ЭминMetehan BaltaciЙылмаз БарышКутлу БерканКоджук ОканРашица МилотВан Анхольт Патрик
01 октября. Стадион "Yeni Adana Stadyumu".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Адана Демирспор
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окончен Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир 3.65 3.45 2.05
окончен Кайсериспор 1:2 Трабзонспор 3.65 3.65 2.00
окончен Адана Демирспор 0:0 Галатасарай 2.80 3.50 2.40
02.10  14:30 Аланьяспор ... Гиресунспор 1.89 3.65 3.90
02.10  14:30 Сивасспор ... Хатайспор 2.24 3.45 3.05
02.10  17:00 Коньяспор ... Умраниеспор 1.59 3.85 5.80
02.10  20:00 Бешикташ ... Фенербахче 2.37 3.70 2.70
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