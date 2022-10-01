«Адана Демирспор» не пропустил от «Галатасарая», Дзюбе снова не дают играть

Завершился центральный матч восьмого тура чемпионата Турции, в котором играли «Адана Демирспор» и «Галатасарай». Гости были гораздо активнее и постоянно били по воротам, к тому же этому способствовало удаление у соперника Бенжамена Стамбули на 64-й минуте. В любом случае игра завершилась нулевой ничьей, и соперники лидируют наряду с командой «Истанбул Башакшехир».

Что касается форварда Артёма Дзюбы, он уже в третьем матче кряду остается на скамейке запасных.