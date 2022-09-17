Главный тренер «Галатасарая» назвал клуб Дзюбы претендентом на чемпионство

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

В числе фаворитов Бурук назвал команду российского нападающего Артёма Дзюбы «Адана Демирспор».

«Этот сезон будет тяжёлым. «Коньяспор» — очень хорошая команда. Они показывали это в прошлом году. Помимо команд, которые ведут борьбу за чемпионство, я должен сказать, что в этой гонке будут участвовать такие клубы, как «Адана Демирспор». В Башакшехире всё началось очень хорошо», — цитирует Бурука пресс-служба «Галатасарая».

После шести проведённых матчей «Адана Демирспор» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 13 набранных очков. Сам 34-летний Дзюба отметился одним забитым мячом в трёх встречах.