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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Главный тренер «Галатасарая» назвал клуб Дзюбы претендентом на чемпионство

 
17 Сентября 2022 • 11:14 Комментировать
Антальяспор
...
Адана Демирспор
1 2.15 X 3.55 2 3.30
Через 7 ч. 51 мин.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше чемпионата Турции.

В числе фаворитов Бурук назвал команду российского нападающего Артёма Дзюбы «Адана Демирспор».

«Этот сезон будет тяжёлым. «Коньяспор» — очень хорошая команда. Они показывали это в прошлом году. Помимо команд, которые ведут борьбу за чемпионство, я должен сказать, что в этой гонке будут участвовать такие клубы, как «Адана Демирспор». В Башакшехире всё началось очень хорошо», — цитирует Бурука пресс-служба «Галатасарая».

После шести проведённых матчей «Адана Демирспор» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 13 набранных очков. Сам 34-летний Дзюба отметился одним забитым мячом в трёх встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Артём Дзюба Адана Демирспор
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АНТАЛЬЯСПОР АДАНА ДЕМИРСПОР
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17.09  17:00 Умраниеспор ... Касымпаша 2.70 3.20 2.65
17.09  20:00 Антальяспор ... Адана Демирспор 2.19 3.55 3.15
17.09  20:00 Истанбулспор ... Бешикташ 5.00 4.10 1.61
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