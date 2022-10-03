Текке высказался о трансфере Дзюбы в «Адану Демирспор»

Бывший форвард петербургского «Зенита» Фатих Текке высказался о трансфере Артёма Дзюбы в «Адану Демирспор».

«Турецкие болельщики знают Дзюбу, они, должно быть, счастливы. Но слышал и негативные отзывы после перехода. Сейчас в Турции играет много футболистов с именем. Возможно, люди в России думают, что чемпионат Турции — легкий. Это не так», – заявил победитель Кубка УЕФА в интервью «РБ Спорт».

По словам Текке, чтобы играть в основе команд местной Суперлиги необходимо проявлять свои лучшие качества на поле. Особенно важно иметь сильный характер именно в текущем сезоне, поскольку, по мнению экс-нападающего, в чемпионате отсутствует явный претендент на золото. Фатих также поделился прогнозом, согласно которому Дзюба забьёт около пяти мячей в нынешнем сезоне. Текке считает, что показатель в десять забитых голов для бывшего капитана российской сборной станет отличным итогом сезона.

Напомним, что Дзюба впервые покинул РПЛ этим летом, перейдя в «Адану» на правах свободного агента. В новой команде игрок отличился лишь одним голом.

