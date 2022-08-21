«Порту» разгромно победил в матче со «Спортингом»

Уже в третьем туре Примейры календарь свёл вместе «Порту» и «Спортинг». В конце первого тайма Мехди Тареми столкнулся с голкипером, и Эванилсон просто переправил мяч в пустые ворота. Ближе к концу матча Педро Порро рукой выбил мяч с ленточки ворот гостей и был удален. Пенальти за эту хитрость был реализован Матеусом Урибе. До финального свистка «Порту» успел забить еще раз, это Вандерсон Галено с 11 метров почти порвал сетку ворот - 3:0.
«Драконы» лидируют с 9 очками, у их соперника только четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Эванилсон42'
|(2:0) Урибе Матеус78'
|(3:0) Галено Вандерсон86'
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Пепе Кеплер87' (Венделл Боргес (87') •Маркано Иван•Занузи Зайду 41'87' (Мартинес Антонио III (87') •Отавио Эдмилсон•Кошта Бруну72' (Галено Вандерсон (72') •Урибе Матеус•Пепе VI•Эванилсон87' (Верон Габриэл (87') •Тареми Мехди72' (Эустакиу Стефен (72')
Запасные: Карму Давид•Лодер Дэнни•Рамош Клаудиу•Франко Андре
Адан Антонио•Нету Луиш 40'70' (Рошинья Кошта (70') •Коатес Себастьян•Инасиу Гонсалу•Порро Педро• 75'Угарте Мануэль 16'90' (Эсгаю Рикарду (90') •Морита Хидемаса 42'70' (Сантуш Нуну II (70') •Матеус Рейс 76'78' (Сен-Жюст Джеремая (78') •Эдвардс Маркус79' (Иссахаку Абдул (79') •Тринкан Франсишку•Поте
Запасные: Израэль Франко•Rodrigo Ribeiro•Назиньо Флавио
20 августа. Стадион "Драгау" (Порту).
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