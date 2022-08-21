«Порту» разгромно победил в матче со «Спортингом»

Уже в третьем туре Примейры календарь свёл вместе «Порту» и «Спортинг». В конце первого тайма Мехди Тареми столкнулся с голкипером, и Эванилсон просто переправил мяч в пустые ворота. Ближе к концу матча Педро Порро рукой выбил мяч с ленточки ворот гостей и был удален. Пенальти за эту хитрость был реализован Матеусом Урибе. До финального свистка «Порту» успел забить еще раз, это Вандерсон Галено с 11 метров почти порвал сетку ворот - 3:0.

«Драконы» лидируют с 9 очками, у их соперника только четыре очка.