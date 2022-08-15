Полузащитник сборной Португалии Нунес отказал нескольким клубам АПЛ

Хавбек «Спортинга» Матеус Нунес не торопится с переездом в Англию.

На 23-летнего игрока претендуют как гранды Премьер-лиги, так и коллективы «попроще». Недавно в прессе сообщили о том, что «Ливерпуль» решил не подписывать португальца этим летом, поскольку «Спортинг» потребовал за игрока порядка 50 млн евро. По данным португальских СМИ, не торопится с отъездом и сам Нунес, готовый перебраться только в клуб, выступающий в Лиге чемпионов и ведущий борьбу за трофеи. Полузащитник уже отказал нескольким представителям АПЛ, не соответствующим данному требованию.

Матеус Нунес оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В составе сборной Португалии игрок провёл восемь матчей, отметившись одним голом.