Арбитр удалил с поля Порро, а затем по-родственному обнял того

В третьем туре португальского чемпионата Примейры пришло время первого «большого матча» - «Порту» принимает «Спортинг». На 75-й минуте игры «Порту», и без того ведущий в счете, получил шанс на очередной гол - Родригу Консейсау бил головой в ворота, покинутые вратарем, но футболист «Спортинга» Педро Порро в стиле Луиса Суареса рукой выбил мяч из ворот.

Арбитр дождался, когда Порро встанет с земли, затем показал тому красную карточку, после чего обнял. Момент, который действительно берет за душу!

Следить за событиями матча между «Порту» и «Спортингом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.