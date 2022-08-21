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Чемпионат Португалии

Арбитр удалил с поля Порро, а затем по-родственному обнял того

21 Августа 2022 • 00:16 Комментировать
Порту
3:0
Спортинг Л
окончен
 

В третьем туре португальского чемпионата Примейры пришло время первого «большого матча» - «Порту» принимает «Спортинг». На 75-й минуте игры «Порту», и без того ведущий в счете, получил шанс на очередной гол - Родригу Консейсау бил головой в ворота, покинутые вратарем, но футболист «Спортинга» Педро Порро в стиле Луиса Суареса рукой выбил мяч из ворот.

Арбитр дождался, когда Порро встанет с земли, затем показал тому красную карточку, после чего обнял. Момент, который действительно берет за душу!

Следить за событиями матча между «Порту» и «Спортингом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Порту Спортинг Лиссабон Педро Порро
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окончен Шавиш 1:1 Визела 2.30 3.25 3.30
окончен Порту 3:0 Спортинг Л 2.10 3.40 3.60
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21.08  20:00 Брага ... Маритиму 1.40 4.80 8.00
21.08  22:30 Портимоненсе ... Витория Гимарайнш 2.75 3.25 2.65
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00:36 · Португалия. Примейра-лига
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