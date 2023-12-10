Хет-трик Ляказетта позволил «Лиону» разгромить «Тулузу»

В 15-м туре Лиги 1 «Лион» играл с ещё одним аутсайдером, «Тулузой». На 24-й минуте Александр Ляказетт выдал отличный удар с лета - 1:0. Похожий момент у Корентена Толиссо, но штанга. А вот Ляказетт тут же оформил дубль. Шанс у гостей, пенальти на 45-й минуте, но Тийс Далинга оставил шансы вратарю, и тот выручил. На 79-й минуте Ляказетт забил в третий раз.
«Лион» добыл вторую победу в сезоне, но все равно остается последним, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Ляказетт Александр24'
|(2:0) Ляказетт Александр28'
|(3:0) Ляказетт Александр79'
Лопеш Антони•Чалета-Цар Дуе•Ловрен Деян82' (Сарр Мамаду-Наби (82') •О'Брайан Джек•Мата Клинтон58' (Кумбеди Саэль (58') •Тальяфико Николас•Какере Максанс•Толиссо Корентен66' (Диавара МамадуII (66') • 67'Шерки Райан58' (Морейра Диегу (58') • 86'Нуама Эрнест66' (Кадевере Тино (66') •Ляказетт Александр
Рестес Гийом•Каманзи Уоррен•Коста Логан•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль69' (Сиссоко Ибрагим I (69') •Спирингс Стейн82' (Хелаберт Сесар (82') •Сьерро Венсан 40'69' (Диарра Мусса (69') • 78'Магри Франк82' (Кассерес Кристиан (82') •Шмидт Никлас•Доннум Арон 62'82' (Беграуи Янис (82') •Даллинга Тийс
Запасные: Домингес Алекс•Мависса Кристиан•Кебен Кевин•Генро Денис
10 декабря. Стадион "Гроупама Арена".
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