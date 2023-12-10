Хет-трик Ляказетта позволил «Лиону» разгромить «Тулузу»

В 15-м туре Лиги 1 «Лион» играл с ещё одним аутсайдером, «Тулузой». На 24-й минуте Александр Ляказетт выдал отличный удар с лета - 1:0. Похожий момент у Корентена Толиссо, но штанга. А вот Ляказетт тут же оформил дубль. Шанс у гостей, пенальти на 45-й минуте, но Тийс Далинга оставил шансы вратарю, и тот выручил. На 79-й минуте Ляказетт забил в третий раз.

«Лион» добыл вторую победу в сезоне, но все равно остается последним, соперник - четвертый с конца.