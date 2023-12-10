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Чемпионат Франции. Лига 1

Хет-трик Ляказетта позволил «Лиону» разгромить «Тулузу»

10 Декабря 2023 • 21:12 Комментировать
Лион
3:0
Тулуза
окончен

В 15-м туре Лиги 1 «Лион» играл с ещё одним аутсайдером, «Тулузой». На 24-й минуте Александр Ляказетт выдал отличный удар с лета - 1:0. Похожий момент у Корентена Толиссо, но штанга. А вот Ляказетт тут же оформил дубль. Шанс у гостей, пенальти на 45-й минуте, но Тийс Далинга оставил шансы вратарю, и тот выручил. На 79-й минуте Ляказетт забил в третий раз.

«Лион» добыл вторую победу в сезоне, но все равно остается последним, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Лион3:0Тулуза
(1:0) Ляказетт Александр24'  
(2:0) Ляказетт Александр28'  
(3:0) Ляказетт Александр79'  
Лопеш АнтониЧалета-Цар ДуеЛоврен Деян 82' (Сарр Мамаду-Наби ( 82') О'Брайан ДжекМата Клинтон 58' (Кумбеди Саэль ( 58') Тальяфико НиколасКакере МаксансТолиссо Корентен 66' (Диавара МамадуII ( 66'  67') Шерки Райан 58' (Морейра Диегу ( 58'  86') Нуама Эрнест 66' (Кадевере Тино ( 66') Ляказетт Александр
Запасные: Жоао Юстин БенгуйМилагрес ЭнрикеДиоманде СиналиМэйтленд-Найлс Эйнсли
Рестес ГийомКаманзи УорренКоста ЛоганНиколайсен РасмусСуасо Габриэль 69' (Сиссоко Ибрагим I ( 69') Спирингс Стейн 82' (Хелаберт Сесар ( 82') Сьерро Венсан  40' 69' (Диарра Мусса ( 69'  78') Магри Франк 82' (Кассерес Кристиан ( 82') Шмидт НикласДоннум Арон  62' 82' (Беграуи Янис ( 82') Даллинга Тийс
Запасные: Домингес АлексМависса КристианКебен КевинГенро Денис
10 декабря. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Тулуза Александр Ляказетт ещё теги

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