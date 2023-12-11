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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ляказетт установил рекорд «Лиона»

11 Декабря 2023 • 10:50 Комментировать
Лион
3:0
Тулуза

В матче пятнадцатого тура французского чемпионата «Лион» крупно обыграл «Тулузу», а Александр Ляказетт выдал свой очередной, уже шестой в карьере хет-трик в матче чемпионата Франции. Как оказалось, это был сотый матч в Лиге 1, в котором Ляказетту удалось вписать свою фамилию в список отличившихся - Александр стал первым игроком в истории «Лиона», который добрался до такого показателя. В следующем туре Лиги 1 «Лиону» предстоит сразиться на выезде с «Монако», это случится в воскресенье, семнадцатого декабря.

Не смотря на победу, «Лион» не сумел уйти с последнего места в турнирной таблице французского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт

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