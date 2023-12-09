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Ловрен: «Игроки, не желающие выступать за «Лион», могут уходить»

09 Декабря 2023 • 04:01 Комментировать
Лион
...
Тулуза
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10.12 19:05

Центральный защитник «Лиона» Деян Ловрен высказался о проблемах команды.

Напомним, что по ходу текущего сезона «Лион» уже успел отправить в отставку двух тренеров – Лорана Блана и Фабио Гроссо. После 14 туров Лиги 1 «Олимпик» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, имея на своём счету всего одну победу и семь набранных очков.

«Игроки, не желающие выступать здесь, могут уходить – дверь для них открыта. Также дверь открыта и для новичков, способных усилить состав. Надеюсь, мы найдём футболистов, которые помогут нам.

Можно сказать много всего, но самое главное – мы должны верить до конца. Мы не можем позволить себе сдаться», – цитирует GFFN 34-летнего хорвата.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Деян Ловрен

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