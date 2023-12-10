Ляказетт в шестой раз с 2010 года забил 3+ гола в матче Лиги 1 – только двое делали это чаще

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт оформил хет-трик в поединке против «Тулузы».

32-летний футболист принёс аутсайдеру чемпионата победу (3:0), отличившись на 25-й, 29-й и 80-й минутах встречи. Как сообщает Opta, с момента своего дебюта (в мае 2010) Ляказетт уже шесть раз забивает три или более гола за матч в Лиге 1. Только Килиан Мбаппе (восемь) и Златан Ибрагимович (семь) делали это чаще за тот же период.

В активе Александра Ляказетта в общей сложности шесть точных ударов в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

Несмотря на победу, «Лион» по-прежнему занимает последнюю строчку в турнирной таблице.