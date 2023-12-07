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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» готов отпустить Шерки за 20 миллионов евро

07 Декабря 2023 • 16:05 Комментировать
Лион
...
Тулуза
10.12 19:05

Французский «Лион» больше не считает полузащитника Райана Шерки неприкасаемым. По информации от журналиста Себастьяна Дениса, «дети» готовы отпустить своего молодого воспитанника за 20 миллионов евро.

Напомним, 20-летним полузащитником минувшим летом интересовался лондонский «Челси», но трансфер француза на «Стэмфорд Бридж» так и не состоялся. Вероятно, зимой на Райана выйдет другой топ-клуб.

Шерки в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции провёл 14 матчей, где записал на свой актив всего одну результативную передачу. Молодой полузащитник проводит уже пятую кампанию в Лиге 1.

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