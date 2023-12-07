«Лион» готов отпустить Шерки за 20 миллионов евро

Французский «Лион» больше не считает полузащитника Райана Шерки неприкасаемым. По информации от журналиста Себастьяна Дениса, «дети» готовы отпустить своего молодого воспитанника за 20 миллионов евро.

Напомним, 20-летним полузащитником минувшим летом интересовался лондонский «Челси», но трансфер француза на «Стэмфорд Бридж» так и не состоялся. Вероятно, зимой на Райана выйдет другой топ-клуб.

Шерки в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции провёл 14 матчей, где записал на свой актив всего одну результативную передачу. Молодой полузащитник проводит уже пятую кампанию в Лиге 1.