​Гаттузо могут уволить из «Марселя»

От любви до ненависти один шаг - в этом может убедиться сейчас Дженнаро Гаттузо, наставник «Марселя». Еще недавно высшее руководство клуба нахваливало его, но сейчас появились слухи, что Гаттузо могут уволить уже в ближайшее время.

Основания - слабый старт в качестве нового тренера клуба, лишь пять очков в шести матчах, это худший старт для нового тренера клуба за последние двадцать лет. Теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство клуба уже сомневается в том, что специалист сможет пробудить клуб к жизни, и увольнение уже, что называется, поджидает его за углом.

В следующем матче «Марсель» примет дома «Ренн».