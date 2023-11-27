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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гаттузо могут уволить из «Марселя»

27 Ноября 2023 • 01:05 Комментировать
Страсбург
1:1
Марсель

От любви до ненависти один шаг - в этом может убедиться сейчас Дженнаро Гаттузо, наставник «Марселя». Еще недавно высшее руководство клуба нахваливало его, но сейчас появились слухи, что Гаттузо могут уволить уже в ближайшее время.

Основания - слабый старт в качестве нового тренера клуба, лишь пять очков в шести матчах, это худший старт для нового тренера клуба за последние двадцать лет. Теперь, как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, руководство клуба уже сомневается в том, что специалист сможет пробудить клуб к жизни, и увольнение уже, что называется, поджидает его за углом.

В следующем матче «Марсель» примет дома «Ренн».


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо

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