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Чемпионат Франции. Лига 1

​Бенатиа станет спортивным директором «Марселя»

18 Ноября 2023 • 02:32 Комментировать
Страсбург
...
Марсель
25.11 23:00

Завершивший игровую карьеру два года тому назад марокканский защитник Мехди Бенатиа собирается вернуться - но уже в ином качестве. Бенатиа станет спортивным директором переживающего большие перемены марсельского «Олимпика».

Как уточняет французское издание La Provence, контракт будет подписан в начале следующей недели. Для Бенатиа это будет возвращением в родные пенаты - бывший защитник туринского «Ювентуса» начинал свою карьеру именно в этом клубе.

В своем очередном матче «Марсель» сразится на выезде со «Страсбургом» в рамках тринадцатого тура чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Мехди Бенатиа

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