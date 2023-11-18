​Бенатиа станет спортивным директором «Марселя»

Завершивший игровую карьеру два года тому назад марокканский защитник Мехди Бенатиа собирается вернуться - но уже в ином качестве. Бенатиа станет спортивным директором переживающего большие перемены марсельского «Олимпика».

Как уточняет французское издание La Provence, контракт будет подписан в начале следующей недели. Для Бенатиа это будет возвращением в родные пенаты - бывший защитник туринского «Ювентуса» начинал свою карьеру именно в этом клубе.

В своем очередном матче «Марсель» сразится на выезде со «Страсбургом» в рамках тринадцатого тура чемпионата Франции.