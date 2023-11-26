​Гамейро на 8 дней побил рекорд «Страсбурга»

В тринадцатом туре французского чемпионата «Страсбург» сражается с «Марселем», команды обменялись голами в первой половине встречи и продолжают свое противостояние сейчас. Для Кевина Гамейро, который вернулся в «Страсбург», перерыв между его первым и последним матчем за клуб (последним на данный момент) составил ё8 лет 76 дней, и это стало новым рекордом «Страсбурга».

Гамейро побил рекорд на восемь дней, предыдущее достижение равнялось 18 годам и 68 дням, оно было установлено Раймоном Каэльбелем в промежуток с 1950 по 1969 год.

Следить за событиями игры между «Страсбургом» и «Марселем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.