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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гамейро на 8 дней побил рекорд «Страсбурга»

26 Ноября 2023 • 00:24 Комментировать
Страсбург
1:1
Марсель
окончен

В тринадцатом туре французского  чемпионата «Страсбург» сражается с «Марселем», команды обменялись голами в первой половине встречи и продолжают свое противостояние сейчас. Для Кевина Гамейро, который вернулся в «Страсбург», перерыв между его первым и последним матчем за клуб (последним на данный момент)  составил ё8 лет 76 дней, и это стало новым рекордом «Страсбурга».

Гамейро побил рекорд на восемь дней, предыдущее достижение равнялось 18 годам и 68 дням, оно было установлено Раймоном Каэльбелем в промежуток с 1950 по 1969 год.

Следить за событиями игры между «Страсбургом» и «Марселем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.


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