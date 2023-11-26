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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» с «Марселем» забили по голу

26 Ноября 2023 • 01:02 Комментировать
Страсбург
1:1
Марсель

Давно не побеждавшие «Страсбург» и «Марсель», соседи по таблице, провели матч 13-го тура Лиги 1. Уже на шестой минуте Кевин Гамейро вывел на убойную позицию Эмануэля Эмега, и тот открыл счет. Хоакин Корреа едва не сравнял, но вратарь на месте. Все же Жонатан Клосс забил за гостей красивым ударом с лета - 1:1. Гамейро атаковал после перерыва, парировано всё же. Дилан Баква едва не вырвал победу - перекладина.

И все же 1:1, «Марсель» идет девятым, соперник проигрывает ему один балл.

Протокол игры  
Страсбург1:1Марсель
(1:0) Эмега Эмануэль6'  
  27'Клосс Жонатан (1:1)
Селс МатцГильберт ФредерикНьямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДелен Тома 83' (Соболь Эдуард ( 83') Габриэл Анжело 55' (Баква Дилан ( 55'  89') Дукуре ИсмаэльМванга Жуниор 84' (Сиссоко Ибраима ( 84') Диарра Хабиб 84' (Сахи Дион ( 84') Гамейро КевинЭмега Эмануэль 69' (Мотиба Лебо ( 69')
Запасные: Беллаароуч АлааАбакар СиллаСоу СаидуДеминге Джесси
Лопес ПауКлосс ЖонатанМбемба ШансельБалерди ЛеонардоЛоди Ренан  54'Кондогбия ЖоффрейВерету Жордан  90'Ндиайе Ильман 84' (Надир Билал ( 84') Арит Амин 69' (Унаи Аззедин ( 69') Корреа Хоакин 56' (Сарр Исмаила ( 56') Оливейра Витор 69' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 69')
Запасные: Меите БамоСогло ЭмранМурильо МикаэльБланко РубенМайока-Тика Ноам
25 ноября. Стадион "де ла Мейно".

 

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