«Страсбург» с «Марселем» забили по голу

Давно не побеждавшие «Страсбург» и «Марсель», соседи по таблице, провели матч 13-го тура Лиги 1. Уже на шестой минуте Кевин Гамейро вывел на убойную позицию Эмануэля Эмега, и тот открыл счет. Хоакин Корреа едва не сравнял, но вратарь на месте. Все же Жонатан Клосс забил за гостей красивым ударом с лета - 1:1. Гамейро атаковал после перерыва, парировано всё же. Дилан Баква едва не вырвал победу - перекладина.

И все же 1:1, «Марсель» идет девятым, соперник проигрывает ему один балл.