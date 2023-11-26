«Страсбург» с «Марселем» забили по голу

Давно не побеждавшие «Страсбург» и «Марсель», соседи по таблице, провели матч 13-го тура Лиги 1. Уже на шестой минуте Кевин Гамейро вывел на убойную позицию Эмануэля Эмега, и тот открыл счет. Хоакин Корреа едва не сравнял, но вратарь на месте. Все же Жонатан Клосс забил за гостей красивым ударом с лета - 1:1. Гамейро атаковал после перерыва, парировано всё же. Дилан Баква едва не вырвал победу - перекладина.
И все же 1:1, «Марсель» идет девятым, соперник проигрывает ему один балл.
Протокол игры
|(1:0) Эмега Эмануэль6'
|27'Клосс Жонатан (1:1)
Селс Матц•Гильберт Фредерик•Ньямси Жерзино•Перрен Люка•Делен Тома83' (Соболь Эдуард (83') •Габриэл Анжело55' (Баква Дилан (55') • 89'Дукуре Исмаэль•Мванга Жуниор84' (Сиссоко Ибраима (84') •Диарра Хабиб84' (Сахи Дион (84') •Гамейро Кевин•Эмега Эмануэль69' (Мотиба Лебо (69')
Запасные: Беллаароуч Алаа•Абакар Силла•Соу Саиду•Деминге Джесси
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Мбемба Шансель•Балерди Леонардо•Лоди Ренан• 54'Кондогбия Жоффрей•Верету Жордан• 90'Ндиайе Ильман84' (Надир Билал (84') •Арит Амин69' (Унаи Аззедин (69') •Корреа Хоакин56' (Сарр Исмаила (56') •Оливейра Витор69' (Обамеянг Пьер-Эмерик (69')
25 ноября. Стадион "де ла Мейно".
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