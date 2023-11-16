​Президент «Марселя» нахваливает Гаттузо

Хотя приход итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо в «Марсель» не привел к рывку в результатах, высшее руководство клуба довольно им и всячески поддерживает. В частности, нахваливает Гаттузо президент клуба Пабло Лонгария:

- В момент, когда в клубе потребовалась жесткая рука, она появилась. Дженнаро - умный человек. Он задает направление, которое я считаю правильным. Мы должны объединиться вокруг принципов, которые задает новый тренер, - цитирует слова Лонгарии итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем, тринадцатом туре Лиги 1 команда сыграет в гостях со «Страсбургом».