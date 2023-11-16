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Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «Марселя» нахваливает Гаттузо

16 Ноября 2023 • 01:25 Комментировать
Страсбург
...
Марсель
25.11 23:00

Хотя приход итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо в «Марсель» не привел к рывку в результатах, высшее руководство клуба довольно им и всячески поддерживает. В частности, нахваливает Гаттузо президент клуба Пабло Лонгария:

- В момент, когда в клубе потребовалась жесткая рука, она появилась. Дженнаро - умный человек. Он задает направление, которое я считаю правильным. Мы должны объединиться вокруг принципов, которые задает новый тренер, - цитирует слова Лонгарии итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем, тринадцатом туре Лиги 1 команда сыграет в гостях со «Страсбургом».


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо

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