Головин помог «Монако» обыграть «Реймс» в споре за лидерство

В субботу «Реймс» с «Монако» оспаривали право сместить «Ниццу» с первого места в чемпионате Франции. Игра в целом получилась малособытийной, но результативной. Гости забили всё, что летело в створ. В конце первого тайма сумбурная атака «Монако» принесла успех, Исмаил Якобс на дальней штанге здорово пробил рикошетом от газона. Сразу после перерыва Фоларин Балогун с рикошетом отправил мяч в сетку. Тут же контратака с навесом Якобса, и Виссам Бен-Йеддер спокойно головой поразил цель - 0:3. Соперник быстро ответил голом престижа, Тедди Теума забил с пенальти. На этом команды не остановились, вот только больше не забивали.

Александр Головин был заменен на 73-й минуте, а его команда с 17 очками захватила лидерство, соперник - четвертый.