Головин помог «Монако» обыграть «Реймс» в споре за лидерство

В субботу «Реймс» с «Монако» оспаривали право сместить «Ниццу» с первого места в чемпионате Франции. Игра в целом получилась малособытийной, но результативной. Гости забили всё, что летело в створ. В конце первого тайма сумбурная атака «Монако» принесла успех, Исмаил Якобс на дальней штанге здорово пробил рикошетом от газона. Сразу после перерыва Фоларин Балогун с рикошетом отправил мяч в сетку. Тут же контратака с навесом Якобса, и Виссам Бен-Йеддер спокойно головой поразил цель - 0:3. Соперник быстро ответил голом престижа, Тедди Теума забил с пенальти. На этом команды не остановились, вот только больше не забивали.
Александр Головин был заменен на 73-й минуте, а его команда с 17 очками захватила лидерство, соперник - четвертый.
Протокол игры
|42'Якобс Исмаил (0:1)
|46'Балогун Фоларин (0:2)
|49'Бен-Йеддер Виссам (0:3)
|(1:3) Теума Тедди57'
Диуф Йеванн•Диаките Ибрахим86' (Дьяките Умар (86') •Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Манетси Маршал•Матусива Азор•Теума Тедди86' (Уилсон-Эсбранд Джош (86') •Ито Дзюня•Дарами Мохаммед75' (Диакон Мамаду (75') •Накамура Кейто61' (Салама Амин (61')
Кён Филипп•Синго Вилфред•Марипан Гильермо•Магасса Сунгуту46' (Матсима Крислен (46') • 84'Дьятта Крепен• 90'Фофана Юссуф90' (Камара Мохамед (90') •Закария Денис• 83'Якобс Исмаил•Балогун Фоларин82' (Аклиуш Манес (82') •Бен-Йеддер Виссам•Головин Александр73' (Минамино Такуми (73')
07 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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