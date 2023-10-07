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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» обыграть «Реймс» в споре за лидерство

07 Октября 2023 • 23:58 Комментировать
Реймс
1:3
Монако

В субботу «Реймс» с «Монако» оспаривали право сместить «Ниццу» с первого места в чемпионате Франции. Игра в целом получилась малособытийной, но результативной. Гости забили всё, что летело в створ. В конце первого тайма сумбурная атака «Монако» принесла успех, Исмаил Якобс на дальней штанге здорово пробил рикошетом от газона. Сразу после перерыва Фоларин Балогун с рикошетом отправил мяч в сетку. Тут же контратака с навесом Якобса, и Виссам Бен-Йеддер спокойно головой поразил цель - 0:3. Соперник быстро ответил голом престижа, Тедди Теума забил с пенальти. На этом команды не остановились, вот только больше не забивали.

Александр Головин был заменен на 73-й минуте, а его команда с 17 очками захватила лидерство, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Реймс1:3Монако
  42'Якобс Исмаил (0:1)
  46'Балогун Фоларин (0:2)
  49'Бен-Йеддер Виссам (0:3)
(1:3) Теума Тедди57'  
Диуф ЙеваннДиаките Ибрахим 86' (Дьяките Умар ( 86') Окуму ДжозефАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоМанетси МаршалМатусива АзорТеума Тедди 86' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 86') Ито ДзюняДарами Мохаммед 75' (Диакон Мамаду ( 75') Накамура Кейто 61' (Салама Амин ( 61')
Запасные: Агбаду ЭммануэльАтангана-Эдоа ВалентинРичардсон АмирОльеро АлександрХадра Реда
Кён ФилиппСинго ВилфредМарипан ГильермоМагасса Сунгуту 46' (Матсима Крислен ( 46'  84') Дьятта Крепен  90'Фофана Юссуф 90' (Камара Мохамед ( 90') Закария Денис  83'Якобс ИсмаилБалогун Фоларин 82' (Аклиуш Манес ( 82') Бен-Йеддер ВиссамГоловин Александр 73' (Минамино Такуми ( 73')
Запасные: Боаду МиронМаецки РадославМатазо ЭлиоДиоп ЭденКартилье Антонен
07 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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