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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1

07 Октября 2023 • 21:27 Комментировать
Реймс
1:3
Монако
1 2.65 X 3.70 2 2.60
2-й тайм

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин с первых минут начнёт игру восьмого тура чемпионата Франции против «Реймса».

Полностью стартовый состав команды на предстоящую битву выглядит следующим образом: Кён (вр), Марипан, Закария, Магасса, Синго, Якобс, Головин, Фофана, Дьятта, Балогун, Бен-Йеддер.

Для Головина это появление станет уже седьмым в текущем розыгрыше Лиги 1. В шести предыдущих матчах 27-летний хавбек забил два мяча и записал на свой счет один ассист.

Встреча «Реймса» и «Монако» состоится сегодня, 7 сентября. Начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка.

Головин — лучший игрок «Монако» в сентябре

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Монако Александр Головин
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