Головин — лучший игрок «Монако» в сентябре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим футболистом своей команды по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

В сентябре 27-летний хавбек принял участие в трех матчах чемпионата Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

После семи туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своей копилке 14 набранных очков.

Завтра, 7 октября, «Монако» на выезде сыграет с «Реймсом». Старт игры восьмого тура французского чемпионата запланирован на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.