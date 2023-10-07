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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер стал 21-м игроком, забившим 150 голов в Лиге 1

07 Октября 2023 • 23:45 Комментировать
Реймс
1:3
Монако

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер достиг отметки в 150 забитых мячей в Лиге 1.

33-летний футболист поразил ворота «Реймса» в поединке восьмого тура, отличившись на 49-й минуте. Согласно данным Opta, этот гол стал для Бен-Йеддера 150-м в рамках чемпионата Франции за всю карьеру. Форвард монегасков – лишь 21-й за всю историю лиги игрок, которому покорился этот показатель.

Виссам Бен-Йеддер отметился 87 голами, выступая за «Монако», ещё 63 взятия ворот пришлись на времена выступления француза за «Тулузу».

В случае победы в сегодняшнем матче «Монако» расположится на первой строчке в турнирной таблице с 17 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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