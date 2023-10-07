«Реймс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3

В рамках восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Реймс» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реймс - Монако
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Протокол игры
|42'Якобс Исмаил (0:1)
|46'Балогун Фоларин (0:2)
|49'Бен-Йеддер Виссам (0:3)
|(1:3) Теума Тедди57'
Диуф Йеванн•Диаките Ибрахим•Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Манетси Маршал•Матусива Азор•Теума Тедди•Ито Дзюня•Дарами Мохаммед•Накамура Кейто61' (Салама Амин (61')
Кён Филипп•Синго Вилфред•Марипан Гильермо•Магасса Сунгуту46' (Матсима Крислен (46') •Дьятта Крепен•Фофана Юссуф•Закария Денис•Якобс Исмаил•Балогун Фоларин•Бен-Йеддер Виссам•Головин Александр73' (Минамино Такуми (73')
07 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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