Дисаси: «Челси является очень амбициозным клубом, поэтому игроки должны соответствовать уровню»

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси рассказал, какую ответственность чувствует, выступая за лондонский клуб. Напомним, француз перебрался на «Стэмфорд Бридж» минувшим летом из «Монако» за сумму свыше 50 миллионов евро.

«Челси является очень амбициозным клубом, болельщики постоянно требуют от команды побед, поэтому игроки должны соответствовать уровню», – сказал Дисаси в интервью изданию Sky Sports.

Дисаси забил первый гол «Челси» в этом сезоне, отметившись в ворота «Ливерпуля» в дебютном туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги. Француз выходил в основе в каждом матче своей команды в чемпионате.