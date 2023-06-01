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Чемпионат Франции. Лига 1

Тудор подтвердил уход из «Марселя»

01 Июня 2023 • 15:57 Комментировать
Аяччо
...
Марсель
1 8.00 X 5.30 2 1.35
03.06 22:00

Хорватский тренер Игор Тудор в ходе пресс-конференции подтвердил свой уход из «Марселя» по завершению сезона. По словам специалиста, он принял такое решение по личным и профессиональным причинам.

Как известно, Тудор тренировал «Марсель» с лета прошлого года. Перед последним туром провансальцы уже гарантировали себе финиш на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» получил путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

В последнем туре чемпионата Франции «Марсель» сыграет против «Аяччо» на поле соперника. Игра пройдёт в субботу, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Игор Тудор
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АЯЧЧО МАРСЕЛЬ
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