Несколько европейских клубов заинтересованы в услугах полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи.

По информации издания Telefoot, в число коллективов, которые претендуют на вице-чемпиона мира, входят итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Отметим, что ранее также сообщалось об интересе «Вест Хэма».

Маттео Гендузи выступает за «Марсель» с июля 2021 года, проведя в нынешней кампании 43 матча в рамках всех состязаний, в которых полузащитник забил пять голов при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека, чей контракт действует до 2025 года, в 25 миллионов евро.