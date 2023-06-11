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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба интересуются Гендузи слухи

11 Июня 2023 • 14:22 Комментировать
Аяччо
1:0
Марсель
окончен

Несколько европейских клубов заинтересованы в услугах полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи.

По информации издания Telefoot, в число коллективов, которые претендуют на вице-чемпиона мира, входят итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Отметим, что ранее также сообщалось об интересе «Вест Хэма».

Маттео Гендузи выступает за «Марсель» с июля 2021 года, проведя в нынешней кампании 43 матча в рамках всех состязаний, в которых полузащитник забил пять голов при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека, чей контракт действует до 2025 года, в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Ювентус Марсель Астон Вилла Маттео Гендузи трансферы футбола - лето 2023
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