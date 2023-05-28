«Ланс» впервые за 24 года сыграет в Лиге чемпионов

«Ланс» по итогу субботнего игрового вечера во французской Лиге 1 официально получил путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон. У команды 81 очко и гарантированное второе место чемпионата Франции.

Напомним, что вечером «Ланс» разгромил «Аяччо» - 3:0. Эта победа, а также поражение «Марселя» дома от «Бреста» (1:2) помогло клубу впервые за 24 года завоевать путёвку в самый престижный еврокубок.

Чемпионом страны, напомним, в 11-й раз в истории стал «ПСЖ». Третье место французского национального первенства – за «Марселем».

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