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Чемпионат Германии. Бундеслига

Опенда оценил возможный переход в «РБ Лейпциг»

15 Июня 2023 • 19:13 Комментировать
Осер
1:3
Ланс
окончен

Нападающий французского «Ланса» Луи Опенда высказался о возможном переходе в немецкий «РБ Лейпциг».

«Этот клуб может стать отличным вариантом, который поможет мне сделать шаг вперед в моей карьере с точки зрения амбиций. Это команда, которая может вывести меня на самый высокий уровень», — приводит слова участника ЧМ-2022 издания RTL Sports Belgium.

Напомним, что в прошедшей кампании французского чемпионата 21 гол Опенда помог «Лансу» занять сенсационное второе место по итогам сезона и выйти в Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг трансферы футбола - лето 2023 луи опенда
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