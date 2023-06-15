Опенда оценил возможный переход в «РБ Лейпциг»

Нападающий французского «Ланса» Луи Опенда высказался о возможном переходе в немецкий «РБ Лейпциг».

«Этот клуб может стать отличным вариантом, который поможет мне сделать шаг вперед в моей карьере с точки зрения амбиций. Это команда, которая может вывести меня на самый высокий уровень», — приводит слова участника ЧМ-2022 издания RTL Sports Belgium.

Напомним, что в прошедшей кампании французского чемпионата 21 гол Опенда помог «Лансу» занять сенсационное второе место по итогам сезона и выйти в Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 20 миллионов евро.