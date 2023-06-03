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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца», «Монпелье», «Лорьян» и «Аяччо» завершили сезон победами

03 Июня 2023 • 23:59 Комментировать
Ницца
3:1
Лион
окончен

В субботу в чемпионате Франции завершился 38-й тур. Вашему вниманию результаты матчей команд, которые ни на что всерьез уже не претендовали.

«Ницца» в первом тайме забила три мяча в ворота «Лиона» и довела дело до победы (3:1). С таким же счетом «Монпелье» переиграл «Реймс», но в этой встрече победители пропустили первыми. «Лорьян» был сильнее «Страсбурга» (2:1), а «Марсель» в гостях не смог забить «Аяччо», который за 90 минут нанес всего один удар по чужим воротам (голевой, на 88-й минуте) и проиграл 0:1.

Протокол игры  
Ницца3:1Лион
(1:0) Боатенг Жером5'  
(2:0) Лаборд Гаэтан28'  
(3:0) Моффи Теремас33'  
  41'Джеффиньо (3:1)
Шмейхель КасперМенди Антуан 46' (Буанани Бадредин ( 46') Данте БонфимРосарио ПаблоЛотомба ЖорданБар Мельвен 82' (Амрауи Аюб ( 82') Бека Бека Алексис 90' (Дакур Андреа ( 90') Будауи Хишем 59' (Белахяне Реда ( 59') Лаборд ГаэтанДиоп Софьян 90' (Тринкер Тео ( 90') Моффи Теремас
Запасные: Булка Марцин
Лопеш АнтониКумбеди СаэльБоатенг Жером 46' (Мендес Тьяго ( 46') Люкеба Кастелло  49'Тальяфико НиколасКакере МаксансТолиссо Корентен 70' (Лепнан Йоанн ( 70') Баркола БредлиШерки Райан 76' (Сарр Амин ( 76') ДжеффиньоЛяказетт Александр
Запасные: Сарр Мамаду-НабиРиу РемиМилагрес ЭнрикеАуа УссемЛега Секу
03 июня. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры 
Реймс1:3Монпелье
(1:0) Балогун Фоларин 28'  
  54' Вахи Элю (1:1)
  59' Норден Арно (1:2)
  76' Вахи Элю (1:3)
Диуф Йеванн  Фоке Томас   77' (Бузи Максим (   77' Кейта Чейк   77' (Атангана-Эдоа Валентин (   77' Абдельамид Юнис   13'  Де Смет Тибо  Матусива Азор   89' (Сирхейс Кай (   89' Каюсте Йенс   77' (Думбия Камори (   77' Ито Дзюня  Манетси Маршал  Флипс Алексис   71' (Mamadou Diakhon (   71' Балогун Фоларин
Запасные: Зенели Арбер  Fallou Fall  Дюпарши Флорент  Лопи Дион
Лекомт Бенжамен  Сако Фалае  Жюльен Кристофер  Эстев Максим  Сент-Люс Тео   81' (Тамаш Тибо (   81' Леруа Лео   44'   64' (Ферри Жордан (   64' Шотар Жорис  Норден Арно   66'   90' (Геген Аксель (   90' Саванье Тежи  Мауасса Фет   64' (Мавидиди Стефи (   64' Вахи Элю   81' (Жермен Валер (   81')
Запасные: Камара Бингуру  Тшато Энзо  Куяте Кики  Мендеш Педру II
 03 июня. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры 
Осер1:3Ланс
  19' Клод-Морис Алексис (0:1)
  48' Клод-Морис Алексис (0:2)
(1:2) Ньянг М'Байе 71'  
  78' Опенда Лои (1:3)
Ионуц Андрей Раду  Равелсон Райан  Жубал Мендес   27'  Туре Сулейман  Зедатка Аким   46' (Дембеле Сирики (   46' Менса Гидеон  Массенжо Хан-Ноа   72' (Аблин Маттис (   72' Туре Бирама  Эн Готье   56' (Синайоко Лассин (   56' Перрен Гаэтан   57' (Сахи Хамза (   57' Да Кошта Нуну   46' (Ньянг М'Байе (   46')
Запасные: Жанвье Жульян  Леон Донован  М'Чангама Юссуф  Отре Матиас
Лека Жан-Луи  Гради Жонатан   83'  Дансо Кевин   65' (Онана Жан (   65' Айдара Массадио   69'  Франковски Пшемыслав  Мачадо Дейвер   79' (Букса Адам (   79' Абдул-Самед Салис   6'  Томассон Адриен  Клод-Морис Алексис   65' (Саид Уэсли (   65' Фюльжени Анжело   65' (Сотока Флориан (   65' Опенда Лои   79' (Ле Кардинал Жюльен (   79')
Запасные: Медина Факундо  Пореба Лукаш  Фофана Секо  Самба Брис
 03 июня. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
Протокол игры 
Лорьян2:1Страсбург
(1:0) Февр Ромен 10'  
(2:0) Февр Ромен 36'  
  57' Беллегард Жан-Рикнер (2:1)
Мвого Ивон  Меите Бамо   85' (Катлайн Йоанн (   85' Тальби Монтассар  Ле Гофф Венсан  Калюлю Гедеон   67' (Лапорт Жульен (   67' Абергель Лоран   89'  Макенго Жан-Виктор  Ле Бри Тео  Февр Ромен   83' (Кари Айман (   83' Коне Ибраима  Ле Фе Энцо   83' (Крупи Эли Джуниор (   83')
Запасные: Аушиш Адиль  Понсо Жульен  Манноне Вито  Диарра Стефан
Селс Матц  Дукуре Исмаэль  Ньямси Жерзино  Гильберт Фредерик  Дагба Колин   46' (Соболь Эдуард (   46' Делен Тома   46' (Гамейро Кевин (   46' Сиссоко Ибраима   46' (Прчич Саньин (   46' Сансон Морган   79' (Судзуки Юито (   79' Диарра Хабиб  Беллегард Жан-Рикнер   66'   79' (Аолу Жан-Эде (   79' Диалло Хабиб
Запасные: Мотиба Лебо  Джику Александер  Риссьер Робин  Льенар Димитри
 03 июня. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Аяччо Лорьян Монпелье
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