«Ницца», «Монпелье», «Лорьян» и «Аяччо» завершили сезон победами

В субботу в чемпионате Франции завершился 38-й тур. Вашему вниманию результаты матчей команд, которые ни на что всерьез уже не претендовали.
«Ницца» в первом тайме забила три мяча в ворота «Лиона» и довела дело до победы (3:1). С таким же счетом «Монпелье» переиграл «Реймс», но в этой встрече победители пропустили первыми. «Лорьян» был сильнее «Страсбурга» (2:1), а «Марсель» в гостях не смог забить «Аяччо», который за 90 минут нанес всего один удар по чужим воротам (голевой, на 88-й минуте) и проиграл 0:1.
Протокол игры
|(1:0) Боатенг Жером5'
|(2:0) Лаборд Гаэтан28'
|(3:0) Моффи Теремас33'
|41'Джеффиньо (3:1)
Шмейхель Каспер•Менди Антуан46' (Буанани Бадредин (46') •Данте Бонфим•Росарио Пабло•Лотомба Жордан•Бар Мельвен82' (Амрауи Аюб (82') •Бека Бека Алексис90' (Дакур Андреа (90') •Будауи Хишем59' (Белахяне Реда (59') •Лаборд Гаэтан•Диоп Софьян90' (Тринкер Тео (90') •Моффи Теремас
Запасные: Булка Марцин
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль•Боатенг Жером46' (Мендес Тьяго (46') •Люкеба Кастелло• 49'Тальяфико Николас•Какере Максанс•Толиссо Корентен70' (Лепнан Йоанн (70') •Баркола Бредли•Шерки Райан76' (Сарр Амин (76') •Джеффиньо•Ляказетт Александр
03 июня. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|(1:0) Балогун Фоларин 28'
|54' Вахи Элю (1:1)
|59' Норден Арно (1:2)
|76' Вахи Элю (1:3)
Диуф Йеванн • Фоке Томас 77' ( Бузи Максим ( 77') • Кейта Чейк 77' ( Атангана-Эдоа Валентин ( 77') • Абдельамид Юнис • 13'Де Смет Тибо • Матусива Азор 89' ( Сирхейс Кай ( 89') • Каюсте Йенс 77' ( Думбия Камори ( 77') • Ито Дзюня • Манетси Маршал • Флипс Алексис 71' ( Mamadou Diakhon ( 71') • Балогун Фоларин
Запасные: Зенели Арбер • Fallou Fall • Дюпарши Флорент • Лопи Дион
Лекомт Бенжамен • Сако Фалае • Жюльен Кристофер • Эстев Максим • Сент-Люс Тео 81' ( Тамаш Тибо ( 81') • Леруа Лео 44' 64' ( Ферри Жордан ( 64') • Шотар Жорис • Норден Арно 66' 90' ( Геген Аксель ( 90') • Саванье Тежи • Мауасса Фет 64' ( Мавидиди Стефи ( 64') • Вахи Элю 81' ( Жермен Валер ( 81')
Запасные: Камара Бингуру • Тшато Энзо • Куяте Кики • Мендеш Педру II
03 июня. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
Протокол игры
|19' Клод-Морис Алексис (0:1)
|48' Клод-Морис Алексис (0:2)
|(1:2) Ньянг М'Байе 71'
|78' Опенда Лои (1:3)
Ионуц Андрей Раду • Равелсон Райан • Жубал Мендес • 27'Туре Сулейман • Зедатка Аким 46' ( Дембеле Сирики ( 46') • Менса Гидеон • Массенжо Хан-Ноа 72' ( Аблин Маттис ( 72') • Туре Бирама • Эн Готье 56' ( Синайоко Лассин ( 56') • Перрен Гаэтан 57' ( Сахи Хамза ( 57') • Да Кошта Нуну 46' ( Ньянг М'Байе ( 46')
Запасные: Жанвье Жульян • Леон Донован • М'Чангама Юссуф • Отре Матиас
Лека Жан-Луи • Гради Жонатан • 83'Дансо Кевин 65' ( Онана Жан ( 65') • Айдара Массадио • 69'Франковски Пшемыслав • Мачадо Дейвер 79' ( Букса Адам ( 79') • Абдул-Самед Салис • 6'Томассон Адриен • Клод-Морис Алексис 65' ( Саид Уэсли ( 65') • Фюльжени Анжело 65' ( Сотока Флориан ( 65') • Опенда Лои 79' ( Ле Кардинал Жюльен ( 79')
Запасные: Медина Факундо • Пореба Лукаш • Фофана Секо • Самба Брис
03 июня. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
Протокол игры
|(1:0) Февр Ромен 10'
|(2:0) Февр Ромен 36'
|57' Беллегард Жан-Рикнер (2:1)
Мвого Ивон • Меите Бамо 85' ( Катлайн Йоанн ( 85') • Тальби Монтассар • Ле Гофф Венсан • Калюлю Гедеон 67' ( Лапорт Жульен ( 67') • Абергель Лоран • 89'Макенго Жан-Виктор • Ле Бри Тео • Февр Ромен 83' ( Кари Айман ( 83') • Коне Ибраима • Ле Фе Энцо 83' ( Крупи Эли Джуниор ( 83')
Запасные: Аушиш Адиль • Понсо Жульен • Манноне Вито • Диарра Стефан
Селс Матц • Дукуре Исмаэль • Ньямси Жерзино • Гильберт Фредерик • Дагба Колин 46' ( Соболь Эдуард ( 46') • Делен Тома 46' ( Гамейро Кевин ( 46') • Сиссоко Ибраима 46' ( Прчич Саньин ( 46') • Сансон Морган 79' ( Судзуки Юито ( 79') • Диарра Хабиб • Беллегард Жан-Рикнер 66' 79' ( Аолу Жан-Эде ( 79') • Диалло Хабиб
Запасные: Мотиба Лебо • Джику Александер • Риссьер Робин • Льенар Димитри
03 июня. Стадион "Стад де Мустуар".
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