«Ницца», «Монпелье», «Лорьян» и «Аяччо» завершили сезон победами

В субботу в чемпионате Франции завершился 38-й тур. Вашему вниманию результаты матчей команд, которые ни на что всерьез уже не претендовали.

«Ницца» в первом тайме забила три мяча в ворота «Лиона» и довела дело до победы (3:1). С таким же счетом «Монпелье» переиграл «Реймс», но в этой встрече победители пропустили первыми. «Лорьян» был сильнее «Страсбурга» (2:1), а «Марсель» в гостях не смог забить «Аяччо», который за 90 минут нанес всего один удар по чужим воротам (голевой, на 88-й минуте) и проиграл 0:1.