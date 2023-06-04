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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» вылетел в Лигу 2 во второй раз в своей истории

04 Июня 2023 • 02:55 Комментировать
Осер
1:3
Ланс
окончен

Французский «Осер», в не столь давнем прошлом регулярный участник Лиги чемпионов, не сумел удержаться в Лиге 1 после поражения от «Ланса» в последнем туре французского чемпионата.

Заняв шестнадцатое место в турнирной таблице, «Осер» вылетел - и случилось это во второй раз в истории клуба. Свои выступления в Лиге 1 «Осер» начал в 1980 году, после чего до 2012 года оставался единственным клубом, который никогда не вылетал из высшей лиги (хотя, разумеется, не выступал в ней с самого основания).

Но в 2012 году клуб вылетел в первый раз, год назад вернулся, а сейчас вылетел снова - вместе с «Аяччо», «Труа» и «Анже». 

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Евро-Футбол.Ру,
Осер
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