«Осер» вылетел в Лигу 2 во второй раз в своей истории

Французский «Осер», в не столь давнем прошлом регулярный участник Лиги чемпионов, не сумел удержаться в Лиге 1 после поражения от «Ланса» в последнем туре французского чемпионата.

Заняв шестнадцатое место в турнирной таблице, «Осер» вылетел - и случилось это во второй раз в истории клуба. Свои выступления в Лиге 1 «Осер» начал в 1980 году, после чего до 2012 года оставался единственным клубом, который никогда не вылетал из высшей лиги (хотя, разумеется, не выступал в ней с самого основания).

Но в 2012 году клуб вылетел в первый раз, год назад вернулся, а сейчас вылетел снова - вместе с «Аяччо», «Труа» и «Анже».