Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду

09 Октября 2022 • 15:55 Комментировать
Монпелье
0:2
Монако
окончен

В 10-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у середняков из «Монпелье». В более-менее равной игре (хозяева имели перевес только по угловым, но били по воротам слишком неточно) победили монегаски. В концовке первого тайма защитник гостей в последний момент помешал удару по пустым воротам. А вскоре «Монако» контратаковал, Вандерсон навесил с правого фланга, Виссам Бен-Йеддер отыграл на Бреля Эмболо, который с разворота пробил под перекладину. Точку на 80-й минуте поставил Мирон Боаду.

«Монако» выиграл пятый матч подряд и с 20 очками вышел на пятое место. Полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут.

Протокол игры  
Монпелье0:2Монако
  45'Эмболо Брель (0:1)
  80'Боаду Мирон (0:2)
Омлин ЙонасТшато Энзо 84' (Сако Фалае ( 84') Жюльен Кристофер  88'Эстев Максим  11'Коцца НиколяФерри Жордан 82' (Жермен Валер ( 82') Шотар Жорис 82' (Фаяд Халил ( 82') Норден Арно 62' (Мауасса Фет ( 62') Саванье ТежиМавидиди Стефи 62' (Хазри Вахби ( 62') Вахи Элю
Запасные: Суке АрноЛеруа ЛеоКамара БингуруДелайе Саша
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельБадьяшиль Бенуа  65'Кайо Энрике  26' 84' (Якобс Исмаил ( 84') Аклиоче Махнес 46' (Дьятта Крепен ( 46') Камара Мохамед VII  71'Фофана ЮссуфГоловин АлександрБен-Йеддер Виссам 87' (Минамино Такуми ( 87') Эмболо Брель 73' (Боаду Мирон ( 73')
Запасные: Сарр МалангМарипан ГильермоЛукас ЖанМатазо ЭлиоДидийон Томас
09 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Монпелье Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Монпелье Монпелье
Монако Монако
0
2
3.60 4.05 1.92
Видео
32 мин
Клермон Клермон
Осер Осер
0
0
2.23 3.55 3.25
Видео
32 мин
Ницца Ницца
Труа Труа
1
0
1.61 4.20 5.40
Видео
32 мин
Брест Брест
Лорьян Лорьян
1
1
2.33 3.50 3.05
Видео
32 мин
Анже Анже
Страсбург Страсбург
1
1
2.95 3.40 2.47
Видео
09.10.22 в 18:05
Ренн Ренн
Нант Нант
1.58 4.40 5.60
Видео
09.10.22 в 21:45
Лилль Лилль
Ланс Ланс
2.25 3.65 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
15:55 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду
13:40 · Франция. Лига 1
Петер Бош будет уволен из «Лиона» в ближайшее время
13:30 · Франция. Лига 1
«Монпелье» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
11:45 · Англия. Премьер-лига
Руни: «Месси и Роналду - великие футболисты, но время их не щадит»
11:15 · Испания. Ла Лига
Кака: «Неймару было так плохо в «ПСЖ», что он хотел вернуться в «Барселону»
08:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет купить украинского форварда на замену Неймару
08:24 · Франция. Лига 1
Галтье: «Мбаппе осиротел без Неймара и Месси»
01:57 · Франция. Лига 1
Мбаппе и Рамос – худшие игроки матча «Реймс» – «ПСЖ»
01:31 · Франция. Лига 1
Галтье – об удалении Рамоса: «Уверен, он не оскорблял судью»
00:47 · Франция. Лига 1
«Лион» близок к назначению именитого наставника
00:14 · Франция. Лига 1
Верратти недоволен работой судьи в матче «Реймс» – «ПСЖ»
08 Октября
23:54 · Франция. Лига 1
Глупое удаление Рамоса помешало «ПСЖ» одолеть «Реймс» 1
23:46 · Франция. Лига 1
«Лион» может отправить в отставку тренера
23:09 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос увеличил отрыв от преследователей по количеству красных карточек
21:30 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Все новости
Рекомендуем