Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду

В 10-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у середняков из «Монпелье». В более-менее равной игре (хозяева имели перевес только по угловым, но били по воротам слишком неточно) победили монегаски. В концовке первого тайма защитник гостей в последний момент помешал удару по пустым воротам. А вскоре «Монако» контратаковал, Вандерсон навесил с правого фланга, Виссам Бен-Йеддер отыграл на Бреля Эмболо, который с разворота пробил под перекладину. Точку на 80-й минуте поставил Мирон Боаду.

«Монако» выиграл пятый матч подряд и с 20 очками вышел на пятое место. Полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут.