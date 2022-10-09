Головин помог «Монако» победить в пятом матче кряду

В 10-м туре чемпионата Франции «Монако» гостил у середняков из «Монпелье». В более-менее равной игре (хозяева имели перевес только по угловым, но били по воротам слишком неточно) победили монегаски. В концовке первого тайма защитник гостей в последний момент помешал удару по пустым воротам. А вскоре «Монако» контратаковал, Вандерсон навесил с правого фланга, Виссам Бен-Йеддер отыграл на Бреля Эмболо, который с разворота пробил под перекладину. Точку на 80-й минуте поставил Мирон Боаду.
«Монако» выиграл пятый матч подряд и с 20 очками вышел на пятое место. Полузащитник Александр Головин провел на поле все 90 минут.
Протокол игры
|45'Эмболо Брель (0:1)
|80'Боаду Мирон (0:2)
Омлин Йонас•Тшато Энзо84' (Сако Фалае (84') •Жюльен Кристофер• 88'Эстев Максим• 11'Коцца Николя•Ферри Жордан82' (Жермен Валер (82') •Шотар Жорис82' (Фаяд Халил (82') •Норден Арно62' (Мауасса Фет (62') •Саванье Тежи•Мавидиди Стефи62' (Хазри Вахби (62') •Вахи Элю
Запасные: Суке Арно•Леруа Лео•Камара Бингуру•Делайе Саша
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа• 65'Кайо Энрике 26'84' (Якобс Исмаил (84') •Аклиоче Махнес46' (Дьятта Крепен (46') •Камара Мохамед VII• 71'Фофана Юссуф•Головин Александр•Бен-Йеддер Виссам87' (Минамино Такуми (87') •Эмболо Брель73' (Боаду Мирон (73')
09 октября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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