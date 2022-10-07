Агент Лахтер считает, что Головин в Европе никому не нужен

Известный футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

Лахтер считает, что российский хавбек в Европе никому не нужен, в том числе и самому «Монако», так как россиянин по итогам прошлого сезона оказался лишь на 14-м месте в команде по основным статистическим показателям.

«Травмы? Там никто не делает скидки на травмы! Никого не интересуют ни твои материальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с «Дотой»… До четырёх утра играем!

Что Головин в Европе особо никому не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал», — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за монегасков 13 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.