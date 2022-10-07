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Агент Лахтер считает, что Головин в Европе никому не нужен

07 Октября 2022 • 10:13 Комментировать (1)
Монпелье
...
Монако
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09.10 14:00

Известный футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине.

Лахтер считает, что российский хавбек в Европе никому не нужен, в том числе и самому «Монако», так как россиянин по итогам прошлого сезона оказался лишь на 14-м месте в команде по основным статистическим показателям.

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Что Головин в Европе особо никому не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал», — цитирует Лахтера «Спорт-Экспресс».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл за монегасков 13 матчей, забив в них один гол и отдав три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Деннис Лахтер Александр Головин
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МОНПЕЛЬЕ МОНАКО
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Комментарии (1)
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Cruyff
07 Октября 2022 в 10:56
нечего делать нашим игрокам за бугром тем более сейчас
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