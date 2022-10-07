Масалитин рассказал, что мешает Головину перейти в топ-клуб

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Эксперт считает, что раскрыться в полной мере футболисту мешают частые травмы. Масалитин убеждён, что если Головин будет получать меньше повреждений и начнёт демонстрировать стабильную игру из тура в тур, то им заинтересуются лучшие клубы Европы.

«Головин немного забивает в «Монако», но голы должны забивать нападающие, а ему нужно больше отдавать передачи. Если он показывает стабильную, хорошую игру, после которой он попадает в списки лучших игроков тура, то на него будут обращать внимание гранды и делать предложения», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В текущем сезоне россиянин провёл в составе монегасков 13 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.