Головин оценил перспективы переезда россиян в европейские клубы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможности отечественных игроков переехать в европейские клубы.

«Российские клубы не играют в еврокубках, сборная также отстранена от официальных матчей, а показать себя исключительно в играх РПЛ настолько хорошо, чтобы получить предложение из европейского чемпионата, практически нереально», — приводит слова Александра издание Sport24. Также Головин назвал тех игроков, которые могли бы закрепиться в иностранных коллективах. Полузащитник выделил своих бывших партнёров по столичному ЦСКА, а именно Константина Кучаева и Фёдора Чалова.

В текущей кампании Лиги 1 Головин стал автором одного гола при двух ассистах. «Монако» занимает пятую строчку в таблице чемпионата.

