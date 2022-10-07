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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина отреагировал на слова Лахтера, заявившего, что футболист слишком много играет в «Доту»

07 Октября 2022 • 14:15 Комментировать
Монпелье
...
Монако
1 3.70 X 4.05 2 1.87
09.10 14:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал слова агента Денниса Лахтера, ранее заявившего, что футболист до четырёх утра играет в компьютерную игру «Доту».

«Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Деннис Лахтер либо не выспался, либо сошёл с ума», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 году из ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе французского клуба 13 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Деннис Лахтер Александр Головин Александр Клюев
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