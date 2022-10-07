Агент Головина отреагировал на слова Лахтера, заявившего, что футболист слишком много играет в «Доту»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал слова агента Денниса Лахтера, ранее заявившего, что футболист до четырёх утра играет в компьютерную игру «Доту».

«Это просто какой-то набор слов, не связанных между собой и не соответствующих действительности. Деннис Лахтер либо не выспался, либо сошёл с ума», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Напомним, Головин перешёл в «Монако» летом 2018 году из ЦСКА. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе французского клуба 13 матчей, отметившись в них одним голом и тремя результативными передачами.