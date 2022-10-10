Головин: «Интересно играть против хороших команд, игроков»

Российский хавбек «Монако» Александр Головин высказался об игре на высоком уровне.

«Всегда интересно играть против хороших команд, игроков. Именно в таких матчах ты и сам прогрессируешь, растешь как футболист», — приводит слова одного из сильнейших футболистов России издание Sport24. Также Головин ответил на вопрос о футболисте, против которого Александр хотел бы сыграть, заявив, что не хочет выделять кого-то отдельно.

В текущей кампании французской Лиги 1 хавбек стал автором одного забитого мяча при двух результативных передачах. «Монако» находится на пятой строчке в таблице чемпионата.

